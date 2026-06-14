«Δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του Μπετανκόρ η Αλμπαθέτε»

Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται γύρω από το μέλλον του Χεφτέ Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει στην οριστική απόκτησή του, παρά τις θετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν.

Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2025 μετά τη μεταγραφή του από τον Πανσερραϊκό, παραχωρήθηκε στην Αλμπαθέτε και κατάφερε να αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα γήπεδα της Segunda División. Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν πως ο ισπανικός σύλλογος δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς που προβλεπόταν στη συμφωνία των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Canarias7», οι οικονομικές ισορροπίες και ο σχεδιασμός της Αλμπαθέτε για τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της μεταγραφής, γεγονός που επαναφέρει τον ποδοσφαιριστή στα πλάνα των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι διατηρούν συμβόλαιο μαζί του έως το καλοκαίρι του 2027.

Η φετινή παρουσία του Μπετανκόρ στην Ισπανία μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Ο ικανός φορ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 14 γκολ σε 38 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς επιθετικούς της κατηγορίας και προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Μάλιστα, το όνομά του έχει ήδη αρχίσει να συνδέεται με νέους υποψήφιους «μνηστήρες». Ανάμεσα στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του βρίσκεται η Λας Πάλμας, ενώ ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Χετάφε εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του, εφόσον προκύψουν εξελίξεις στο ρόστερ της.