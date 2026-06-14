Μουντιάλ 2026: Η Πορτογαλία τιμά τον Ντιόγκο Ζότα

Η Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ολοκληρώνει την προετοιμασία της για ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, με την αποστολή των Ίβηρων να αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της πρεμιέρας της στη διοργάνωση στις 17 Ιουνίου απέναντι στο Κονγκό.

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς η μνήμη του Ντιόγκο Ζότα παραμένει ζωντανή στα αποδυτήρια της Eθνικής Πορτογαλίας. Ο αδικοχαμένος άσος της Λίβερπουλ εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, με τους συμπαίκτες του να βρίσκουν έναν ξεχωριστό τρόπο για να τον έχουν πάντα μαζί τους.

Συγκεκριμένα, και οι 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής φορούν ειδικά βραχιολάκια, στα οποία αναγράφεται τόσο το δικό τους όνομα όσο και εκείνο του Ζότα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Πορτογαλία θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας τον Ζότα διαρκώς στη σκέψη της, τιμώντας τη μνήμη του σε κάθε βήμα της πορείας της στη διοργάνωση.

Όσα ανέφερε ο Βιτίνια:

«Ουσιαστικά, η ιστορία με το βραχιολάκι ξεκίνησε όταν επισκεφθήκαμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος μας το προσέφερε.

Φρόντισαν μάλιστα να είναι ένα βραχιολάκι που θα μπορούσαμε να φοράμε και μέσα στο γήπεδο. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να επιτρέπεται η χρήση του κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ αναγράφει τα ονόματα όλων των παικτών, καθώς και το ξεχωριστό όνομα του Ντιόγκο Ζότα.

Μας άφησε να αποφασίσουμε αν θέλαμε να το φορέσουμε ή όχι και με ποιον τρόπο θα το χρησιμοποιούσαμε, είτε μέσα στην ημέρα είτε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το δεχθήκαμε με μεγάλη συγκίνηση και επιλέξαμε να το φορέσουμε».