Συγκινητικό «αντίο» του Μπέβερλι στον ΠΑΟΚ: «Αυτή η σεζόν μού έδωσε ζωή»

Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, ο Πάτρικ Μπέβερλι αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια συνεργασία που, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, είχε ξεχωριστή σημασία για την καριέρα και τη ζωή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τον κόσμο του «Δικεφάλου του Βορρά», δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη φετινή του παρουσία στην ομάδα.

Η ανάρτηση του Μπέβερλι:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Τι απίστευτη χρονιά ζήσαμε. Πάντα και για πάντα στην καρδιά μου.

Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Ευχαριστώ αυτή την τρομερή παρέα των συμπαικτών μου. Μόνο ΠΑΟΚ.

Με εκτίμηση,

Ο Τουρίστας».