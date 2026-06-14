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ΠΑΟΚ: Συμφωνία με τη Ντινάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα βλέπουν οι Ουκρανοί

Ουκρανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ντινάμο Κιέβου και ο ΠΑΟΚ έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Τόμας Κεντζιόρα, με τον Πολωνό αμυντικό να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην παλιά του ομάδα.

ΠΑΟΚ: Συμφωνία με τη Ντινάμο Κιέβου για τον Κεντζιόρα βλέπουν οι Ουκρανοί
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Εξελίξεις στην υπόθεση του Τόμας Κεντζιόρα βλέπουν στην Ουκρανία, με δημοσίευμα του «sport.ua» να υποστηρίζει ότι η Ντινάμο Κιέβου έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του έμπειρου Πολωνού αμυντικού.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 32χρονος στόπερ επιθυμεί να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, καθώς έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ντινάμο Κιέβου περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο σύλλογο.

Ο Κεντζιόρα κατέγραψε συνολικά 198 συμμετοχές με τη Ντινάμο, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας 20 ασίστ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ουκρανικό σύλλογο.

Οι Ουκρανοί αναφέρουν επίσης ότι, εφόσον ολοκληρωθούν ομαλά οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει το 1 εκατ. ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον διεθνή Πολωνό αμυντικό το καλοκαίρι του 2023 με τη μορφή δανεισμού από τη Ντινάμο Κιέβου, ενώ έναν χρόνο αργότερα προχώρησε στην οριστική μεταγραφή του.

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