ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου σε Σαββίδη: «Θέλω να μείνω μέχρι το τέλος του συμβολαίου μου»

Την επιθυμία του να συνεχίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ και τη νέα αγωνιστική περίοδο φέρεται να εξέφρασε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει το «TRUmedia», ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Ρουμάνος τεχνικός είχαν επικοινωνία την Παρασκευή (12/06), με τον Λουτσέσκου να ξεκαθαρίζει τη θέση του σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά στον Ιβάν Σαββίδη: «Θέλω να μείνω μέχρι το τέλος του συμβολαίου μου».

Την ίδια στιγμή, οι Ρουμάνοι υποστηρίζουν ότι το θέμα της παραμονής του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ δεν θεωρείται οριστικά κλειστό, καθώς το ενδιαφέρον της Αλ Σαντ παραμένει έντονο.

Μάλιστα, το δημοσίευμα σημειώνει πως ο σύλλογος από το Κατάρ εμφανίζεται διατεθειμένος να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προβλέπεται στο συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ.