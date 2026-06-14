Όπως το είχε πει ο Κυράστας!

Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Ετσι ήταν η κατάληξη του πρωταθλήματος μπάσκετ φέτος. Το πήρε η ομάδα, που από την αρχή της σεζόν όλη η Ελλάδα ήξερε, ότι θα το πάρει, διότι έτσι είχε αποφασιστεί. Το πήρε, όπως έπαιρνε παλιά τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Τότε υπήρχε η παράγκα στο ποδόσφαιρο, τώρα υπάρχει η παράγκα στο μπάσκετ.

Τα πρόσωπα αλλάζουν , αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Τότε ήταν ο Γκαγκάτσης, τώρα είναι ο Λιόλιος, τότε ήταν ο Κασναφέρης, τώρα είναι η Τσαρούχα. Στόχος ένας. Με κάθε τρόπο να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Και έτσι το σήκωσε στο μπάσκετ. Και έτσι όπως τότε το ποδόσφαιρο, τώρα το μπάσκετ διασύρθηκε. Και είδαμε εικόνες ντροπής.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πραγματικός πρωταθλητής, όπως και τότε η ομάδα του Κυράστα. Στα χαρτιά γράφει Ολυμπιακός, αλλά στη συνείδηση του κόσμου είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι πήγαν κόντρα σε όλα και όλους και με διαιτησία 100-0 σε όλη την σειρά σε βάρος τους έφθασαν τέσσερις πόντους μακριά από τη νίκη.

Με τόσα δεκανίκια, με τόση διαιτητική αβάντα, ο Ολυμπιακός παραλίγο να το χάσει τελικά το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που αν παιζόταν 50-50 θα είχε τελειώσει με 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, από τον οποίο έκλεψαν το 0-1 στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι.

Ο Κυράστας τότε μετά από ένα παιχνίδι με την Παναχαϊκή, που ο Νίκου ο διαιτητής έπαιζε με στόχο να χάσει βαθμούς ο Παναθηναϊκός του Κυράστα και τα κατάφερε με τα όργια που έκανε είχε πει την εξής ατάκα: «Θα πεθάνουμε για αυτούς τους αλήτες ρε; Όχι δεν θα πεθάνουμε, θα παλέψουμε».

Αυτό ακριβώς ταιριάζει και τώρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Πριν δύο χρόνια τους ξεβράκωσε και πήρε και την κούπα. Τώρα δεν τα κατάφερε. Με το σύστημα δεν μπορείς να τα βάλεις σε μία σειρά αγώνων. Και φέτος τους διέσυρε, τους ανάγκασε να κάνουν όργια για να κερδίσουν το πρωτάθλημα με τέσσερις πόντους διαφορά. Και στο τελευταίο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ η ομάδα μισή από τραυματισμούς και σκανδαλώδεις αποβολές κέρδισε και ξεβράκωσε το σύστημα.

Ο Παναθηναϊκός έχει υπερδιπλάσιους τίτλους από τον Ολυμπιακό και στα ευρωπαϊκά το σκορ είναι 7-4, άρα και εκεί είναι πολύ μπροστά οι «πράσινοι». Ο φετινός τίτλος είναι τίτλος σαν και αυτούς που έπαιρνε ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο επί εποχής παράγκας. Πέτσινος. Ο τρόπος που χάθηκε ο φετινός τίτλος, πεισμώνει πιο πολύ τον Παναθηναϊκό και την επόμενη χρονιά θα κάνει αυτό, που είχε πει ο Κυράστας. Θα παλέψει, θα τα βάλει με όλους και θα νικήσει αυτή την φορά.

Όσον αφορά αυτά, που ακολούθησαν μετά το τέλος του αγώνα με τον μποξέρ Τζόουνς να επιτίθεται στον Ναν καμία εντύπωση δεν μου προκάλεσε. Χρόνια ολόκληρα ο Ολυμπιακός διδάσκει……ήθος με διάφορους τρόπους, το ίδιο έκανε και τώρα. Και το κερασάκι στην τούρτα, ήταν η επίθεση των ΜΑΤ στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που ήθελαν να υπερασπιστούν τον Ναν, για την επίθεση που δέχθηκε. Τον Ναν, που σε κάθε ματς τρώει απίστευτο ξύλο από τους αντιπάλους του και αντί να κερδίζει φάουλ, χρεώνεται ο ίδιος φάουλ και τεχνικές ποινές…..

Τα καλύτερα έρχονται….