Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» της Πλευρίτου μετά την κατάκτηση του Champions League στο πόλο

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Champions League μετά τη νίκη επί της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι στον μεγάλο τελικό της Μάλτας.

Μετά τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων», η αρχηγός της ομάδας, Βάσω Πλευρίτου, στάθηκε τόσο στη στήριξη του κόσμου που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας όσο και στη συμβολή του Βαγγέλη Μαρινάκη.

https://www.instagram.com/p/DZjq_q8Sxup/

Το μήνυμα της Βάσως Πλευρίτου:

«Είναι πολύ μεγάλη στιγμή για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να υλοποιήσουμε και τους τέσσερις στόχους της σεζόν, με κορυφαίο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που βρέθηκε στη Μάλτα για να μας υποστηρίξει.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διαρκή του στήριξη από το 2010 σε όλα τα τμήματα. Του αφιερώνουμε αυτό το ευρωπαϊκό και ξέρουμε ότι θα βρίσκεται κοντά μας για να μεγαλώνει διαρκώς ο θρύλος».