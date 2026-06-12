· Ολυμπιακός

Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος

Οι «ερυθρόλευκες» με ψυχή γύρισαν ένα ματς που έμοιαζε να… γλιστρά απ’ τα χέρια τους, πήγαν στα πέναλτι και εκεί κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League!

Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τέταρτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Οι «ερυθρόλευκες» με κατάθεση ψυχής στον τελικό του Final-4 του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα, επικράτησαν της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κατακτώντας το σπουδαίο τρόπαιο.

Η ελληνική ομάδα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η ομάδα της Ουγγαρίας είχε προβάδισμα 14-12 στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς. Με γκολ της Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα ήρθε η ισοφάριση στο 14-14.

Έτσι το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί η εκπληκτική Φαν ντεν Ντόμπελστιν απέκρουσε τρία πέναλτι της Φερεντσβάρος! Οι αθλήτριες του Ολυμπιακού ευστόχησαν και έτσι διαμορφώθηκε το 17-14 για την θριαμβευτική κατάκτηση του τροπαίου.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2 (7-5 ημίχρονο), 3-6, 4-3 (14-14 καν. διάρκεια), 3-0 πεν.

Η απονομή στον Ολυμπιακό

COMMENTS
LATEST NEWS
23:59 MUNDIAL

Καναδάς – Βοσνία 1-1: Καλύτεροι οι διοργανωτές, έσωσαν τον βαθμό προς το τέλος

23:48 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Λάριν ισοφάρισε για τους Καναδούς (Video)

23:24 ΣΠΟΡ

Στο 500αρι της Γουόσινγκτον ο Τσιτσιπάς, λίγο πριν το US Open

23:21 ΣΠΟΡ

Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος

22:52 ΣΠΟΡ

Με συμμετοχή Τεντόγλου τα «Dromia 2026»

22:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς βάζει μπροστά τους Βόσνιους (Video)

22:26 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Θέμα χρόνου να γεμίσει το T-Center για αγώνα που δε θα γίνει εκεί!

22:18 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Η πεποίθηση για Αθανασίου και η στάση αναμονής ελέω... Μεντιλίμπαρ

22:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Εθνικοί ύμνοι με βιολί και Αλάνις Μορισέτ

21:46 MUNDIAL

LIVE: Καναδάς - Βοσνία

21:41 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: «Χαμόγελα» στην Αργεντινή με Μαρτίνες

21:10 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας