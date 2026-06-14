Ολυμπιακός, ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ και Πολιτεία ώρα να κοιταχτούν στον καθρέφτη

Επιτέλους οι τελικοί τελείωσαν. Επιτέλους το μπάσκετ μπορεί να… ανασάνει. Το σκηνικό που είχε στηθεί όλη τη σεζόν, με αποκορύφωμα το φινάλε της χρονιάς με τους τελικούς του πρωταθλήματος, εξέθεσε με τον χειρότερο και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να αναδειχθεί πρωταθλητής. Πάση θυσία. Και αναδείχθηκε. Άσχετα αν ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του πάλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή για την ανατροπή ενός συστήματος που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα το ελληνικό μπάσκετ.

Τι κι αν τα μπλουζάκια με τις σκούπες που είχαν ετοιμαστεί έμειναν στις κούτες. Τι κι αν ο προγραμματισμός για πιθανό γλέντι πρωταθλήματος άλλαξε. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού έγινε πραγματικότητα με τις… μάσκες των καλών παιδιών να πέφτουν και να σπάνε, κάνοντας κρότο, αλλά πλέον να μην ενδιαφέρει κανέναν.

Πλέον στον μικρόκοσμο του ελληνικού μπάσκετ άπαντες γνωρίζουν τι είναι ο καθένας, τι έχει κάνει ο καθένας και τι πρεσβεύει ο καθένας. Οπότε οι μανδύες των καλών παιδιών, οι μανδύες των αντικειμενικών, οι μανδύες των “στρατιωτών” του ελληνικού μπάσκετ έχουν πάει… περίπατο.

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στον πάτο. Και χθες φάνηκε ακόμα περισσότερο. Χθες, που στον 5ο τελικό η ΚΕΔ/ΕΟΚ έκανε και πάλι επίδειξη δύναμης δείχνοντας ότι προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της είναι πανέτοιμη να τινάξει στον αέρα το ελληνικό μπάσκετ.

Φάνηκε ακόμα περισσότερο τη στιγμή που ο ΕΣΑΚΕ, δια των εκπροσώπων του, περνούσε μετάλλιο στο λαιμό παίκτη ο οποίος είχε βιαιοπραγήσει δύο φορές σε αντίπαλο του. Ο… σεσημασμένος για τις αντιαθλητικές πράξεις του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού έπιασε από τον λαιμό τον Κέντρικ Ναν, στη συνέχεια, όπως όλοι είδαμε όρμησε για να τον… σπάσει το πρόσωπο με απίστευτη μπουνιά αλλά βρήκε… τοίχο. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο ο ΕΣΑΚΕ τον βράβευσε. Τον τίμησε λίγα λεπτά αργότερα. Ό,τι χειρότερο για τα μικρά παιδιά που έβλεπαν τον αγώνα και θέλουν και αυτά μια μέρα να γίνουν κομμάτι ενός σπουδαίου ντέρμπι. Να γίνουν κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ.

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αποθέωνε και ταυτόχρονα έκρυβε τον αθλητή του, ο ΕΣΑΚΕ τον βράβευε. Ο ορισμός της κατρακύλας του αθλήματος.

Η γυναίκα του Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με ένα χρόνο αποκλεισμού από τα γήπεδα για το περιστατικό με τον διαιτητή Παπαπέτρου. Περιμένουμε με τεράστια αγωνία να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζοόυνς. Του παίκτη που έχει πρωταγωνιστήσει σε σωρεία τέτοιων περιστατικών, πάντα, με την ανοχή των διαιτητών.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε. Πήγε τη σειρά σε 5 αγώνες, αλλά από τη μία τα πολλά, σοβαρά και συνεχή αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετώπισε δεν του έδωσαν την ευκαιρία να κατακτήσει το 42ο πρωτάθλημα του, με τον Ολυμπιακό να κατακτά μόλις το 16ο του. Αλλά δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Ήταν και το διαιτητικό. Που για κάποιους αντικειμενικούς κάνει… τζιζ. Δεν το ακουμπάνε. Και δεν το ακουμπάνε γιατί δεν ξέρουν πως να δικαιολογήσουν τα… αδικαιολόγητα.

133-70 οι βολές στη σειρά των τελικών και 96-34 οι βολές στα παιχνίδια του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τσαρούχα, Τηγάνης, Τσιμπούρης και οι λοιποί ούτε… 100 δεν έδωσαν στην ομάδα του Μπαρτζώκα για να πανηγυρίσει με άνεση το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.

Η κατάσταση όμως πλέον δεν πάει άλλο. Το μπάσκετ έχει δεχθεί ένα ισχυρότατατο αλλά όχι μη… αναστρέψιμο πλήγμα στο κύρος του και την εικόνα του. Όλοι αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνες φέρουν ακέραια την ευθύνη της κατηφόρας που έχει πάρει το αγαπημένο μας άθλημα.

Ένα χαμένο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό δεν λέει τίποτα. 41 έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πολύ μεγαλύτερο στόχο. Να… καθαρίσει τη “βρομιά” του ελληνικού μπάσκετ και να επαναφέρει την τάξη. Έχει τους τρόπους, έχει τους ανθρώπους είναι η ώρα να το κάνει.

ΥΓ1: Το ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλά λάθη είναι γεγονός και κανείς δε μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά είναι και απόλυτα λογικό. Και τα λάθη στο πρόγραμμα είναι. Το θέμα είναι να τα αντιλαμβάνεσαι, να τα διορθώνεις και να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη.

ΥΓ2: Σύγχρονους Γκαίμπελς χαρακτήρισε ο λάτρης της ποίησης, Γιώργος Μπαρτζώκας, συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Ο ΠΣΑΤ ακούει; Η ΕΣΗΕΑ υπάρχει; Θα επέμβει κάποιος για να μας ξεκαθαρίσει με αποδείξεις τι και ποιους εννοεί ο προπονητής του Ολυμπιακού;

ΥΓ3: Πολλοί παίκτες έχουν στοχοποιηθεί, πολλοί έχουν ακούσει πολλά, κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και με τον Σάσα Βεζένκοφ. Όλο το σκηνικό ξεκίνησε από τον παίκτη του Ολυμπιακού χθες και κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί του. Και αν ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό καλά θα έκαναν άπαντες και δε θα ασχολιόντουσαν μαζί του. Πλέον έχουν μαζευτεί πολλά.

ΥΓ4: Η διοίκηση του Ολυμπιακού βγήκε πάλι χθες να κάνει παράπονα για αθέμιτο ανταγωνισμό για το γήπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει. Δεν βρέθηκε όμως ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου να ρωτήσει τους διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός γιατί πριν από μερικά χρόνια δεν αποδέχτηκαν την πρόταση του κράτους από το ΣΕΦ. Την ίδια ακριβώς πρόταση που έγινε και στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Την οποία αποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός με τον ιδιοκτήτη του να βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φτιάχνει το στολίδι που έχει φτιάξει. Έστω και την ύστατη στιγμή ας βρεθεί ένας δημοσιογράφους να τους ρωτήσει…

ΥΓ5: Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην επόμενη ημέρα, ο σχεδιασμός της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες εξελίξεις αναμένονται άμεσα.