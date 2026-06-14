Ξέσπασμα από τη σύζυγο Γκραντ: «Πόσο διεφθαρμένος είναι ο Ολυμπιακός… Γνωρίζουν ότι ήταν ληστεία»

Η σύζυγος του Αμερικανού γκαρντ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για το πόσο διεφθαρμένος και βρόμικος είναι εδώ και χρόνια»

Επίσης, η Έμιλι Γκραντ επεσήμανε ότι: «Αυτοί που γνωρίζουν και σέβονται το άθλημα, δεν σήκωσαν αυτό το τρόπαιο με χαρά χθες το βράδυ. Γιατί μέσα τους γνωρίζουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία!».

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Έμιλι Γκραντ:

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που μιλάω γι’ αυτό. Όταν εγώ και τα παιδιά ήρθαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για το πόσο διεφθαρμένος και βρόμικος είναι εδώ και χρόνια. Όχι μόνο στο μπάσκετ.

Τους άκουσα, αλλά τότε δεν γνώριζα πραγματικά πολλά. Τώρα όμως, που το ζω η ίδια, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοούσαν. Κινούμαστε νήματα για αυτή την ομάδα. Ποτέ δεν υπάρχει δίκαιη ευκαιρία όταν είναι αυτοί απέναντι και, δυστυχώς, όλοι λίγο-πολύ ξέραμε πώς θα κατέληγε. Ως Αμερικανίδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο και λυπάμαι πραγματικά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που αναγκάζονται να υπομένουν αυτή τη μεροληψία όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα πράγμα μπορώ να σας πω: Οι αληθινοί άνθρωποι του μπάσκετ, που γνωρίζουν το παιχνίδι και το σέβονται, δεν σήκωσαν αυτό το τρόπαιο με χαρά χθες το βράδυ. Γιατί μέσα τους ξέρουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία».