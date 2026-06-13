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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρωταθλητής των βολών με 35-16 βολές στο Game 5

Ακριβώς όπως κύλησε ολόκληρη η σειρά, έτσι ολοκληρώθηκε και το φινάλε της σεζόν!

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρωταθλητής των βολών με 35-16 βολές στο Game 5
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Ακριβώς όπως κύλησε ολόκληρη η σειρά, έτσι ολοκληρώθηκε και το φινάλε της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τις ελεύθερες βολές να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 35 βολές έναντι 16 του Παναθηναϊκού, μια διαφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των «πρασίνων» και των φιλάθλων τους.

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