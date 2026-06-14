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Παναθηναϊκός: Ο Κασαμπαλής συνεχίζει στο «τριφύλλι» και τη νέα σεζόν

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Σταύρο Κασαμπλή, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα βόλεϊ του «τριφυλλιού» και τη νέα σεζόν.

Παναθηναϊκός: Ο Κασαμπαλής συνεχίζει στο «τριφύλλι» και τη νέα σεζόν
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Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Σταύρο Κασαμπαλή για το βόλεϊ ανδρών. Ο διεθνής πασαδόρος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και τη νέα σεζόν, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή του στο pao1908.com ο Σταύρος Κασαμπαλής σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι ακόμα μία σεζόν στην ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο. Η νέα σεζόν έχει καινούργια δεδομένα, πιο δύσκολες προκλήσεις και εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Εύχομαι να έχουμε την υγεία μας, τον κόσμο δίπλα μας και καθαρό μυαλό για να ζήσουμε μεγάλες στιγμές».

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