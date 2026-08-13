Εντιάι για Ολυμπιακό: «Ανυπομονώ να γράψω το επόμενο κεφάλαιο» - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ο Εμπάι Εντιάι είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόργουορντ να υπογράφει μέχρι το 2028.

Η άφιξη του στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (16/8) το βράδυ (21:10 με πτήση από τη Λυών).

Ο Εντιάι στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τη Βιλερμπάν, στην οποία βρέθηκε για μια τριετία, αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό, τονίζοντας την ανυπομονησία του να ξεκινήσει το νέο βήμα της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Instagram:

«Μετά από τρία υπέροχα χρόνια στη Βιλερμπάν ήρθε η ώρα να αλλάξω σελίδα. Ήταν τρία χρόνια που μου επέτρεψαν μέσα από τις καλές και τις πιο δύσκολες περιόδους να ωριμάσω, να εξελιχθώ και να βελτιωθώ ως παίκτης.

Ευχαριστώ όλους στην ομάδα που ήταν μέρος αυτής της περιπέτειας και, φυσικά, τους φιλάθλους για τη συμπαράσταση και την ενθάρρυνση. Μία νέα περιπέτεια είναι έτοιμη να αρχίσει κι ανυπομονώ να γράψω το επόμενο κεφάλαιο».