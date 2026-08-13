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Παναιτωλικός: Δανεικός στη Σεαρά ο Λομπάτο

Ο Λένι Λομπάτο θα συνεχίσει προσωρινά την καριέρα του στη Βραζιλία, καθώς ο Παναιτωλικός παραχώρησε τον 25χρονο εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού στη Σεαρά.

Παναιτωλικός: Δανεικός στη Σεαρά ο Λομπάτο
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Στην πατρίδα του επιστρέφει προσωρινά ο Λένι Λομπάτο, καθώς ο Παναιτωλικός ήρθε σε συμφωνία για τον δανεισμό του στη βραζιλιάνικη Σεαρά.

Ο 25χρονος εξτρέμ είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα του Αγρινίου για προσωπικούς λόγους και οι «κυανοκίτρινοι» σεβάστηκαν την ανάγκη του, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στη Βραζιλία.

Ο Λομπάτο είχε μετακομίσει στον Παναιτωλικό στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, όταν αποκτήθηκε από τη Βελέζ Σάρσφιλντ έναντι περίπου 90.000 ευρώ. Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε τότε συμβόλαιο με διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2028. Κατά την παρουσία του στο Αγρίνιο, ο Λομπάτο κατέγραψε 16 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναιτωλικού, έχοντας απολογισμό ένα γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Ο ποδοσφαιριστής μας Λένι Λομπάτο ζήτησε να επιστρέψει στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους και παραχωρήθηκε με εξάμηνο δανεισμό στη Ceara Sporting της Βραζιλίας».

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