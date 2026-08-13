Παναθηναϊκός: «Βουτιά» στο παρελθόν, συγκίνηση για το πρώτο αστέρι!

Η ιστορία του Παναθηναϊκού, είναι γεμάτη δόξα και επιτυχίες. Χαρά για τους υποστηρικτές του «τριφυλλιού», συγκίνηση και προσωπική σύνδεση με ανθρώπους και καταστάσεις που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν.

Η ΚΑΕ του «τριφυλλιού» με μια ξεχωριστή συλλογή φωτογραφιών, θέλησε να ξυπνήσεις μνήμες και συναίσθημα από το πρώτο ευρωπαϊκό στο Παρίσι το 1996.

Φωτογραφίες που έστειλαν οι απλοί φίλαθλοι, βγάζοντας απ’ το συρτάρι όχι μόνο εικόνες αλλά μνήμες, συναισθήματα, συγκίνηση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γράφει χαρακτηριστικά:

«Οι αναμνήσεις, τα δάκρυα, το πάθος, το πρώτο αστέρι!

Ζητήσαμε να… βουτήξετε στα αρχεία σας για να φέρετε πίσω τα αισθήματα του 1996. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Εκατοντάδες αξέχαστες φωτογραφίες, τυπωμένες στιγμές, οικογενειακή χαρά, ευτυχία στους δρόμους της Αθήνας, ατόφιο πράσινο πάθος!

Δείτε τη συλλογή των βαθύτατα συναισθηματικών στιγμών που εστάλησαν απ’ ευθείας από εσάς, που μαζί δημιουργήσαμε την κληρονομιά μας.

Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τη “φλόγα” ζωντανή. Είμαστε και πάντα θα είμαστε, μία οικογένεια.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το ταξίδι μέσα στην ιστορία συνεχίζεται…».