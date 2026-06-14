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«Πιέζει για Ολυμπιακό ο Καντιού, ανεβάζει τις απαιτήσεις η Λοριάν»

Ο Νόα Καντιού βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Ολυμπιακό, ωστόσο η Λοριάν έχει αυξήσει τις απαιτήσεις της, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ.

«Πιέζει για Ολυμπιακό ο Καντιού, ανεβάζει τις απαιτήσεις η Λοριάν»
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Νόα Καντιού, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 27χρονος μέσος πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Λοριάν, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 31 συμμετοχές. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς η γαλλική Equipe τον συμπεριέλαβε στην κορυφαία ενδεκάδα της Ligue 1 για τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο Καντιού αντιμετωπίζει ιδιαίτερα θετικά το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Ολυμπιακό και φέρεται να ασκεί πίεση στη διοίκηση της Λοριάν προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να προχωρήσει η συμφωνία.

Παρ' όλα αυτά, η γαλλική ομάδα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της. Η Λοριάν έχει αυξήσει τις οικονομικές της απαιτήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις και ανεβάζει σημαντικά το κόστος της ενδεχόμενης μεταγραφής.

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