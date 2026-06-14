ΠΣΑΚΚ: «Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν»

Η απαράδεκτη ενέργεια του παίκτη του Ολυμπιακού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΣΑΚΚ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών ξεκαθαρίζει ότι «καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας», καταδικάζοντας «την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν».

Ο ΕΣΑΚΕ, από την άλλη, μετά τα όσα έγιναν στο Game 5 των τελικών της GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, βράβευσε έναν αθλητή που είχε βιαιοπραγήσει εις διπλούν λίγη ώρα νωρίτερα ενάντια σε συναθλητή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.

Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.

Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο».