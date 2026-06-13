Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κάνει μήνυση στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με την ΕΡΤ

Σοβαρές καταγγελίες προέκυψαν από την πλευρά του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ, με τους «πράσινους» να υποστηρίζουν ότι σημειώθηκε επεισόδιο στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστές τον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο σέντερ του Ολυμπιακού χτύπησε τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» στα αποδυτήρια.

Παράλληλα, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του Τζόουνς, καταθέτοντας μήνυση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει μηνύσεις σε Ναν και Λεσόρ.