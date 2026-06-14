Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Η ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο έφερε τρομερή... γκρίνια!

Με έντονο προβληματισμό και σκληρή κριτική αντιμετωπίζουν τα βραζιλιάνικα Μέσα το ξεκίνημα της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, μετά την ισοπαλία 1-1 απέναντι στο Μαρόκο για την πρώτη αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Η «Σελεσάο» δυσκολεύτηκε σημαντικά απέναντι στους Αφρικανούς, οι οποίοι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Η κατάσταση για τους Βραζιλιάνους βελτιώθηκε μόνο όταν ανέλαβε πρωτοβουλίες ο Βινίσιους Ζούνιορ, συμβάλλοντας στην αντίδραση της ομάδας του.

Το αποτέλεσμα άφησε τη Βραζιλία στον έναν βαθμό, την ώρα που η Σκωτία εκμεταλλεύτηκε τη νίκη της με 1-0 απέναντι στην Αϊτή και βρέθηκε μόνη στην κορυφή του ομίλου με τρεις βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τζον ΜακΓκιν, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους Σκωτσέζους στη μάχη της πρόκρισης.

Η εικόνα της Βραζιλίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα. Η ιστοσελίδα «Itatiaia» έκανε λόγο για μια ομάδα που «βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής», εκφράζοντας την ανησυχία της για την αγωνιστική κατάσταση της εθνικής ομάδας.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η κριτική της «O Globo», η οποία χαρακτήρισε το πρώτο ημίχρονο ως μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της Βραζιλίας σε Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια. Το δημοσίευμα στάθηκε ιδιαίτερα στις αδυναμίες της αμυντικής λειτουργίας και στις χαμηλές επιδόσεις αρκετών ποδοσφαιριστών, επισημαίνοντας πως το συνολικό επίπεδο απόδοσης ήταν κατώτερο των προσδοκιών.

Παράλληλα, ο γνωστός αναλυτής Γκάρι ντε Ζεσούς άσκησε κριτική και στον Κάρλο Αντσελότι, θεωρώντας ότι η πίστωση χρόνου που απολάμβανε ο Ιταλός τεχνικός έχει πλέον εξαντληθεί. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι επιλογές του προπονητή, ιδιαίτερα στα άκρα της άμυνας, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις, ενώ χαρακτήρισε τη λειτουργία της μεσαίας γραμμής προβληματική.

Η πίεση προς τη Βραζιλία αυξάνεται πλέον ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής, όπου η ομάδα του Αντσελότι θα αντιμετωπίσει την Αϊτή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η «Σελεσάο» καλείται όχι μόνο να επιστρέψει στις νίκες, αλλά και να παρουσιάσει μια πολύ πιο πειστική εικόνα αν θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.