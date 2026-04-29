· Ηρακλής

Ηρακλής: Έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Βάλτερ Ματσάρι!

Προπονητική… βόμβα θέλει να ρίξει ο «γηραιός», με τον σπουδαίο Ιταλό τεχνικό να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τις τελικές συζητήσεις με τους Θεσσαλονικείς. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βάλτερ Ματσάρι είναι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το απόγευμα της Τετάρτης (29/4). Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός ήρθε στη χώρα μας για το κρίσιμο τελικό στάδιο των επαφών με τον Ηρακλή, προκειμένου να αναλάβει τις τύχες του «γηραιού»!

Ο 64χρονος έχει κάνει τον πρώτο κύκλο επαφών, χωρίς να έχει υπάρξει οριστική συμφωνία. Όμως για να μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, προφανώς και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Χωρίς ακόμη να έχει επιτευχθεί.

Ο Ματσάρι είναι άνεργος από τον Φεβρουάριο του 2024. Τότε είχε αποχωρήσει από τη Νάπολι, με την οποία κατέκτησε ένα Κύπελλο Ιταλίας. Παράλληλα είχε επιτυχημένο πέρασμα και από τη Σαμπντόρια.

Έχει εργαστεί επίσης σε Κάλιαρι, Τορίνο, Γουότφορντ, Ίντερ, Ρετζίνα, Λιβόρνο Πιστοϊέζε και Ατσιρεάλε. Συνολικά έχει κοουτσάρει σε 760 αγώνες με απολογισμό 295 νίκες, 220 ισοπαλίες και 245 ήττες. Ένας από τους πλέον διακεκριμένους προπονητές στη γειτονική χώρα με μεγάλη καριέρα κι ενδεχόμενη πρόσληψή του από τον Ηρακλή, σαφώς θα αποτελέσει ξεχωριστή επιτυχία για τους Θεσσαλονικείς που τη νέα σεζόν επιστρέφουν στη Super League.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:54 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

20:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ

20:21 SUPER LEAGUE

20:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός και Αταμάν ξέρουν: Οι ομάδες που έφτασαν στην κούπα με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

19:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος η σεζόν στην Ισπανία για τον παίκτη που απέκλεισε την ΑΕΚ

19:15 SUPER LEAGUE

Ισόπαλη η Κ17 του Παναθηναϊκού με τη Γιουβέντους (Video)

18:50 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Όταν κερδίσαμε εκδηλώθηκαν τα συναισθήματα μας με τον Δ. Γιαννακόπουλο»

18:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήρωσε ακριβά τις πυγμαχικές του επιδείξεις: 13 αγωνιστικές στον Αντράδα

18:42 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Θα πρέπει να παίξουμε σκληρά, όπως στο Game 1»

18:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρουσία Μυστακίδη και Τρινκιέρι ο ΠΑΟΚ για την «κούπα»

18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Εκεί που σήκωσε το πρώτο! Φωτογράφιση στο Καλλιμάρμαρο πριν το BCL Final Four 2026

17:54 SUPER LEAGUE

Βετεράνοι ΠΑΟΚ: «Μαζί σα μια γροθιά, να σηκωθούμε και πάλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας