Ηρακλής: Έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Βάλτερ Ματσάρι!

Ο Βάλτερ Ματσάρι είναι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το απόγευμα της Τετάρτης (29/4). Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός ήρθε στη χώρα μας για το κρίσιμο τελικό στάδιο των επαφών με τον Ηρακλή, προκειμένου να αναλάβει τις τύχες του «γηραιού»!

Ο 64χρονος έχει κάνει τον πρώτο κύκλο επαφών, χωρίς να έχει υπάρξει οριστική συμφωνία. Όμως για να μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, προφανώς και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Χωρίς ακόμη να έχει επιτευχθεί.

Ο Ματσάρι είναι άνεργος από τον Φεβρουάριο του 2024. Τότε είχε αποχωρήσει από τη Νάπολι, με την οποία κατέκτησε ένα Κύπελλο Ιταλίας. Παράλληλα είχε επιτυχημένο πέρασμα και από τη Σαμπντόρια.

Έχει εργαστεί επίσης σε Κάλιαρι, Τορίνο, Γουότφορντ, Ίντερ, Ρετζίνα, Λιβόρνο Πιστοϊέζε και Ατσιρεάλε. Συνολικά έχει κοουτσάρει σε 760 αγώνες με απολογισμό 295 νίκες, 220 ισοπαλίες και 245 ήττες. Ένας από τους πλέον διακεκριμένους προπονητές στη γειτονική χώρα με μεγάλη καριέρα κι ενδεχόμενη πρόσληψή του από τον Ηρακλή, σαφώς θα αποτελέσει ξεχωριστή επιτυχία για τους Θεσσαλονικείς που τη νέα σεζόν επιστρέφουν στη Super League.