ΑΕΚ: Εκεί που σήκωσε το πρώτο! Φωτογράφιση στο Καλλιμάρμαρο πριν το BCL Final Four 2026

Η ΑΕΚ επέλεξε το Καλλιμάρμαρο, εκεί όπου κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο το 1968, για τη φωτογράφιση ενόψει του BCL Final Four 2026

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει του Final Four του Basketball Champions League, επιλέγοντας για τη φωτογράφισή της έναν χώρο με ξεχωριστή σημασία στην ιστορία του συλλόγου.

Με φόντο το Καλλιμάρμαρο, οι Μπράντλεϊ, Φλιώνης, Γκρέι και Νανάλι συμμετείχαν σε ανάρτηση της ομάδας που συνδέει το παρόν με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής πορείας της «Ένωσης».

Η επιλογή του ιστορικού σταδίου μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς εκεί η ΑΕΚ κατέκτησε το 1968 το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, επικρατώντας με 89-82 της Σλάβια Πράγας σε έναν αγώνα που έμεινε χαραγμένος στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Μέσα από αυτόν τον συμβολισμό, η «Ένωση» δείχνει την ετοιμότητά της για την πρόκληση που ακολουθεί στην Μπανταλόνα, όπου στις 7 Μαΐου θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL.

