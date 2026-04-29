Επίσημο! Ο Ντομαγκόι Βίντα και τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ

Επίσημη μορφή πήρε η ανανέωση του συμβολαίου του Βίντα στην ΑΕΚ.

Ο Κροάτης στόπερ είναι η προσωπικότητα που χρειάζεται κάθε ομάδα κι ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε από την πρώτη στιγμή την παραμονή του.

Ο έμπειρος στόπερ έχει αποδεχθεί από το καλοκαίρι τον νέο του ρόλο και θα ηγηθεί με τον δικό του τρόπο και τη νέα σεζόν στην «Ένωση».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚάρα παρουσία του διοικητικού της ηγέτη κ. Μάριου Ηλιόπουλου!

Ο «Ντόμα» ήρθε στην ΑΕΚ το 2022 και έγινε μία ηγετική μορφή και παίκτης-σύμβολο για την ομάδα μας. Είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Νταμπλ του 2023 και σε πολλές ακόμα σημαντικές στιγμές μας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εχει αγωνιστεί σε 122 αγώνες με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σημειώσει δέκα γκολ».

«Είσαι ένας από τους πυλώνες της ομάδας»

Αμέσως μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα, ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε, απευθυνόμενος προς τον ποδοσφαιριστή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σήμερα, γιατί είσαι ένας από τους πυλώνες της ομάδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν εδώ, έδειξες το πάθος σου, την αφοσίωσή σου και έδειξες επίσης τις αξίες σου, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος. Και ξέρεις, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που σέβονται την ιστορία μας, που έχουν αυτό το μαχητικό πνεύμα και που διαθέτουν την κατάλληλη, σχετική κουλτούρα. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας από τους εκλεκτούς, δηλαδή, ένας από τους αρχηγούς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει».

Ο Κροάτης αμυντικός απάντησε: «Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και, επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που μπορώ να παραμείνω εδώ σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια και προτιμώ να μιλάω μέσα στο γήπεδο, οπότε θα είμαι σύντομος και θα πω ευχαριστώ για όλα και ξέρετε ότι θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον σύλλογο, μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα».

Ο κ. Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε τα λόγια του ως εξής: «Δεν σε χρειαζόμαστε απλώς, το αξίζεις και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να είσαι μαζί μας».