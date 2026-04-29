Ο Βίντα είναι η προσωπικότητα που έχει ανάγκη κάθε ομάδα!

Η παραμονή του Βίντα ήταν αναμενόμενη, αλλά από την περασμένη Δευτέρα (27/04) είναι δεδομένη.

Ο Κροάτης, ο οποίος κλείνει σήμερα (29/04) τα 37 του χρόνια, δεν είναι πλέον ο παίκτης του νταμπλ, ο οποίος δεν έβγαινε από την ενδεκάδα. Το αντίθετο, κυρίως, δεν βρίσκεται σε αυτή, αλλά ακόμα κι έτσι παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας ηγέτης που κάθε ομάδα, η οποία διεκδικεί τίτλους χρειάζεται στο ρόστερ της.

Δεν είναι απαραίτητο να πει κάποιος πολλά, είναι αρκετό να παρατηρήσει τον Βίντα στον πάγκο, όπου είναι όρθιος δίπλα στον Νίκολιτς και ζει το παιχνίδι στον απόλυτο βαθμό, σαν να είναι αυτός που παίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, όμως, προσφέρει και την απαιτούμενη ηρεμία και… ψυχραιμία, όπως έκανε τη στιγμή των πανηγυρισμών μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ. Ήταν τότε που ο Γιόβιτς έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση προς τον Μάνταλο ότι θα σηκώσει την κούπα της Super League, με τον Βίντα να κάνει άμεσα νόημα προς τον Σέρβο να μην παρασύρεται.

Ο Κροάτης έχει αποδεχθεί πλήρως από το καλοκαίρι τον νέο (άκρως σημαντικό) ρόλο του στην ομάδα, κάτι για το οποίο έχει αναφερθεί κι ο Νίκολιτς μετά την απίστευτη ανατροπή επί της Κραϊόβα, εκεί όπου ο έμπειρος στόπερ ήταν MVP. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Σέρβος είχε εισηγηθεί από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα την παραμονή του Βίντα, με τη σύμφωνη γνώμη και του Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Η ανανέωση του, άλλωστε, είναι κίνηση ουσίας κι όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αποτελεί πολυτέλεια η παρουσία του πίσω από τους βασικούς Μουκουντί, Ρέλβας και δίπλα στον ανερχόμενο Γκεοργκίεφ. Επίσης, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η παραμονή του, προκάλεσε ικανοποίηση σε όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος ξέρει να αναγνωρίζει και να δείχνει την αγάπη του σε ποδοσφαιριστές που την αξίζουν, όπως είναι ο Κροάτης.

Ο Βίντα θα συνεχίσει να ακούει και τη νέα σεζόν το όνομα του από την εξέδρα και του χρόνου το καλοκαίρι, έχοντας συμπληρώσει μια πενταετία στην «Ένωση», με την οποία απέκτησε ένα ιδιαίτερο «δέσιμο», ίσως να είναι έτοιμος για την... πλήρη μετάβαση και τη συζήτηση για το με ποιον ρόλο θα συνεχίσει στους «κιτρινόμαυρους».