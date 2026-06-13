Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Infographics

To περιοδικό grd παρουσιάζει την νέα έκδοση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου με τίτλο «Ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με infographics».

Μία έκδοση 160 σελίδων που παρουσιάζει με βασικό σχεδιασμό των infographics την ιστορία του Μουντιάλ. Ποίηση, πολιτική, μουσική, πρόσωπα, σκόρερς, δηλώσεις, σπάνιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις διοργανώσεις, αλλά και στατιστικά για κάθε διοργάνωση από το 1930 έως σήμερα.

ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

-Ιστορικό χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα

-Infograpgic με τα στατιστικά των τελικών

-infographic με τα ιστορικά συστήματα παιχνιδιών -Μεγάλο αφιέρωμα-ενθετο στον Ντιέγκο Μαραντόνα

-Αφιέρωμα και παρουσίαση στις αφίσες των διοργανώσεων. Παρουσιάζονται όλες οι αφίσες του Μουντιάλ

-Παρουσίαση της τυπογραφίας που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε διοργάνωση

Παρουσίαση της μπάλλας κάθε διοργάνωσης. 23 μπάλλες με τα ονόματά τους και τον ξεχωριστό σχεδιασμό

-1930-2026. Ο βασικός κορμός της έκδοσης. 90 σελίδες με παρουσίαση όλων των διοργανώσεων.

Τα πρόσωπα, οι προπονητές, οι ομάδες, τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες, τα γήπεδα και ότι στιγμάτισε την κάθε διοργάνωση.

-Η έκδοση ολοκληρώνεται με τις ομάδες ανά όμιλο που συμμετέχουν στο φετινό μουντιάλ.

Μια συλλεκτική έκδοσης που απευθύνεται όχι μόνο στους λάτρεις του ποδοσφαίρου αλλά και σε όσους αγαπάνε το ντιζάιν, την ποίηση, την Ιστορία. Σχεδιασμένο με infographics έτσι ώστε να διαβάζεται και μα ξεφυλλίζεται έυκολα για ένα Μουντιάλ που πλησιάζει τα 100 χρόνια

Επιμέλεια-σχεδιασμός έκδοσης: Πάνος Κωνσταντόπουλος

ΔΙΑΘΕΣΗ: www.grammabooks.gr

ΣΕΛΙΔΕΣ 160 ΣΧΗΜΑ 16x24 ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4ΧΡΩΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ

Το editorial της έκδοσης

Όταν το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, με φιλάθλους που αγκαλιάζονται κι ας ανήκουν σε διαφορετική ομάδα, όταν οι παίκτες κλαίνε για την ήττα της ομάδας τους, όταν οι πιτσιρικάδες κολλάνε την αφίσα του δικού τους θεού στο δωμάτιό τους, όταν η Ιστορία γράφεται και διαμορφώνεται μέσα από τη στρογγυλή θεά,

όταν ο λογότυπος και η μασκότ της κάθε διοργάνωσης γίνονται αντικείμενο διαφωνιών,

αν είναι όμορφα ή όχι, όταν μια φανέλα γίνεται φετίχ και τη φοράς σε μια βόλτα,

όταν θαυμάζεις τον Νέλσον Μαντέλα που κρατά το Κύπελλο, και θυμάσαι το χέρι του Θεού, είναι η στιγμή να θυμηθώ το ποίημα του Ηλία Λάγιου «Μπαλάντα του απερχόμενου ντριπλέρ του καιρού τούτου» ως εναρκτήριο λάκτισμα στην ανάγνωση αυτού του αφιερώματος. Ξεφυλλίστε μια έκδοση με infogrlaphics για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που πλησιάζει τα 100 χρόνια.