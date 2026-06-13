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Άρης: Οριστικά με Σιάο η παρουσιάση Σπανούλη

Ο Ρίτσαρντ Σιάο θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη ως τον νέο τεχνικό του Άρη.

Άρης: Οριστικά με Σιάο η παρουσιάση Σπανούλη
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Με κάθε επισημότητα η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο θα δώσει το παρών στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12:00 στο Αλεξάνδρειο.

Ο ισχυρός άνδρας της «κίτρινης» ΚΑΕ είχε καθοριστική συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας με τον 43χρονο προπονητή, παρέχοντας την απαραίτητη οικονομική στήριξη και δίνοντας το τελικό «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της συνεργασίας.

Για τον λόγο αυτό θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλωσορίσει προσωπικά τον Σπανούλη στη νέα του ομάδα. Παράλληλα, στο πλευρό του Σπανούλη θα βρίσκεται και ο γνωστός Σέρβος ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 19:00, φίλοι του Άρη θα βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δώσει τον τόνο ενόψει της νέας σεζόν.

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