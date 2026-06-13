Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πάνω από 300 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» στο ξενοδοχείο της ομάδας

Αποθέωση κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Game 5 των τελικών της GBL, με έπαθλο το τελευταίο τρόπαιο της σεζόν.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της καθοριστικής αναμέτρησης, περίπου 300 φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η ομάδα, προκειμένου να εμψυχώσουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο.