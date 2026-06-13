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Μουντιάλ 2026: Υπόσχεται πανηγυρισμό με… φλάουτο ο Κιλιάν Μπαπέ!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έταξε στους φιλάθλους διαφορετικό τρόπο πανηγυρισμού σε περίπτωση που σκοράρει κόντρα στη Σενεγάλη. 

Μουντιάλ 2026: Υπόσχεται πανηγυρισμό με… φλάουτο ο Κιλιάν Μπαπέ!
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Η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη (Τρίτη 16/6, 22:00) στο πρώτο της ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι το «βαρύ» πυροβολικό των «τρικολόρ», οι οποίοι έχουν στόχο την κατάκτηση της κορυφής του πλανήτη.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει έναν απ’ τους πιο χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς στον πλανήτη. Όμως όπως δήλωσε, είναι έτοιμος να δοκιμάσει κάτι νέο. Συγκεκριμένα αν σκοράρει κόντρα στη Σενεγάλη, θα δοκιμάσει να πανηγυρίσει σα να παίζει φλάουτο. Όργανο το οποίο του είχαν πει οι γονείς του να μάθει όταν ήταν μικρός.

Αυτό υποσχέθηκε ο Γάλλος στον διάσημο παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν. Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε τις τελευταίες ώρες από το Fox Sports, φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας στην εκπομπή «Carpool Karaoke» ο Κόρντεν έδωσε ένα φλάουτο στον Μπαπέ, ζητώντας του να παίξει μερικές νότες.

«Τα έχασα όλα», αστειεύτηκε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας ότι οι πρώτες νότες δεν ήταν τέλειες. Στη συνέχεια, ο ήχος βελτιώθηκε και ο παρουσιαστής του πρότεινε έναν νέο εορτασμό. «Θα το κάνω για σένα», απάντησε ο Γάλλος. Τώρα, μένει να δούμε αν θα τηρήσει την υπόσχεσή του...

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