Γκρεγκ Μπράουν στο Onsports: «“Πεινασμένοι” για το τρόπαιο, θέλουμε να σηκώσουμε το BCL»

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει για την «Ένωση», η οποία 7-9 Μαΐου θα διεκδικήσει στην Μπανταλόνα το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα απέκλεισε την οικοδέσποινα του BCL Final Four 2026, Ζοβεντούντ και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Μάλαγα. Η Ουνικάχα ήταν εκείνη που «έσβησε» το όνειρο της ΑΕΚ, νικώντας της στον ημιτελικά στη SUNEL Arena.

Ο Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος δεν ήταν την περασμένη σεζόν στην ομάδα, αποτελεί μια από τις εφετινές διαφοροποιήσεις. Ο Αμερικανός ψηλός εξελίχθηκε σε έναν από τους παίκτες «κλειδιά» και στη σειρά με την Μπανταλόνα ήταν παράγοντας για την ομάδα του.

«Ελπίζω να έχουμε τον κόσμο και στην Μπανταλόνα»

Ο Μπράουν μιλώντας στο Onsports εξέφρασε την πίστη του ότι η ΑΕΚ μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του. «Πετύχαμε κάτι σπουδαίο κόντρα στην Μπανταλόνα, το είδα και στο πρόσωπο του κόουτς Σάκοτα», επεσήμανε για τη σειρά των playoffs ο 24χρονος παίκτης, ο οποίος συμπλήρωσε, λέγοντας ότι εκείνος κι οι συμπαίκτες του είναι «“πεινασμένοι” κι έτοιμοι να παλέψουμε» για τον μεγάλο στόχο, ο οποίος είναι ξεκάθαρος: «Να σηκώσουμε το τρόπαιο».

Ο Μπράουν αναφέρθηκε και στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος αποτέλεσε τον… έκτο παίκτη στη σκληροτράχηλη σειρά με την Μπανταλόνα, λέγοντας ότι: «Μας βοήθησε πολύ, ελπίζω να τον έχουμε και στην Μπανταλόνα. Θα τον χρειαστούμε…»

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αρχιτέκτονα της σπουδαίας πορείας μέχρι το BCL Final Four 2026, Ντράγκαν Σάκοτα, για τον οποίο μόνο καλά λόγια έχει να πει. «Με βοήθησε με κάθε τρόπο από την πρώτη στιγμή. Ήταν υπομονετικός μαζί μου κι είναι πολύ καλό που έχω έναν τέτοιον προπονητή την πρώτη μου σεζόν στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.