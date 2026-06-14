Ο Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε τους Νικς στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια κι αναδείχθηκε MVP των τελικών του 2026, έχοντας 32,6 πόντους μέσο όρο στη σειρά απέναντι στους Σπερς.

Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης αναδείχθηκε MVP των NBA Finals 2026, «σφραγίζοντας» με τον καλύτερο τρόπο την εντυπωσιακή παρουσία του στη σειρά των τελικών.

Ο ηγέτης των Νικς ήταν καθοριστικός σε όλη τη διάρκεια των αγώνων απέναντι στους Σπερς, ολοκληρώνοντας τη σειρά με 32,6 πόντους, 4,6 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, είχε ποσοστό ευστοχίας 42,1% στα σουτ εντός παιδιάς και 38,9% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, με 2,8 εύστοχα τρίποντα ανά παιχνίδι.

Οι 32,6 πόντοι που σημείωσε ανά αγώνα αποτελούν την πέμπτη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία για παίκτη που αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελικούς του NBA, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην πορεία των Νικς προς την κατάκτηση του τίτλου.