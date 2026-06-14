Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα για τη Γερμανία και Ολλανδία – Ιαπωνία | Το πρόγραμμα της ημέρας

Το πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ξεκινούν οι υποχρεώσεις ομάδων που φιλοδοξούν να διακριθούν στη διοργάνωση.

Η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρασάο (Κυριακή 14/6, 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Houston Stadium). Για το Κουρασάο, η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί από μόνη της μια ιστορική στιγμή, ωστόσο η πρεμιέρα το φέρνει αντιμέτωπο με έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Η Γερμανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης, απέναντι σε μια ομάδα που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με την παρουσία της στα τελικά της διοργάνωσης.

Στις 23:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Dallas Stadium), η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στην πρώτη αναμέτρηση του Group F. Πρόκειται για δύο ομάδες που θεωρούνται τα φαβορί για την κορυφή του γκρουπ. Οι «Οράνιε» διατηρούν το προβάδισμα από τις προηγούμενες αναμετρήσεις τους, με δύο νίκες και μία ισοπαλία, όμως οι Ιάπωνες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα και έξι συνεχόμενες νίκες.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Lincoln Financial Field), η Ακτή Ελεφαντοστού κοντράρεται με τον Ισημερινό για τον Group E. Οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους, με τους Αφρικανούς να επιστρέφουν σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014. Από την άλλη πλευρά, ο Ισημερινός παρουσιάζει σημάδια σημαντικής βελτίωσης μετά την αποτυχημένη πορεία του το 2022.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 05:00 (ΕΡΤ1, Monterrey Stadium) με την αναμέτρηση Σουηδία – Τυνησία για το Group F. Οι Σκανδιναβοί είχαν μια δύσκολη προκριματική διαδικασία, τερματίζοντας τελευταίοι στον όμιλό τους με δύο βαθμούς, ωστόσο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα τελικά μέσω των playoffs του Nations League, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Ουκρανία και την Πολωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Γερμανία - Κουρασάο (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ολλανδία - Ιαπωνία (23:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ακτή Ελεφαντοστού - Ισημερινός (02:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Σουηδία - Τυνησία (05:00, ΕΡΤ1)

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 11/06 22:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 12/06 05:00 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2-1 18/06 19:00 ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19/06 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ1 25/06 04:00 Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ1 25/06 04:00 ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP B ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 12/06 22:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-1 13/06 22:00 ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-1 18/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19/06 01:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 22:00 ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1

GROUP C ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/06 01:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1-1 14/06 04:00 ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20/06 03:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ ΕΡΤ1 25/06 01:00 ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1 25/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP D ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 13/06 04:00 ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 14/06 07:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 19/06 22:00 ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20/06 06:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 05:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 05:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ1

GROUP Ε ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/06 20:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/06 02:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20/06 23:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21/06 03:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 25/06 23:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 25/06 23:00 ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

GROUP F ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/06 23:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/06 05:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ1 20/06 20:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21/06 07:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ1 26/06 02:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 26/06 02:00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP H ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 15/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 16/06 01:00 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22/06 01:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 27/06 03:00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 27/06 03:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP G ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 15/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 16/06 04:00 ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ1 21/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22/06 04:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 27/06 06:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 27/06 06:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Ι ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 16/06 22:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 17/06 01:00 ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 03:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ1 26/06 22:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 22:00 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ1

GROUP J ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 04:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 17/06 07:00 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22/06 20:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 06:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 05:00 ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤΡ1 28/06 05:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18/06 05:00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 23/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 05:00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ1 28/06 02:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 02:30 ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

GROUP L ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18/06 02:00 ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 02:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 28/06 22:00 2Α-2Β ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 29/06 20:00 1C-2F ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 29/06 23:30 1E-3ABCDF ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ1 30/06 04:00 1F-2C ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 30/06 20:00 2E-2I ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 00:00 1I-3CDFGH ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 04:00 1Α-3CEFHI ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 01/07 19:00 1L-3EHIJK ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 23:00 1G-3AEHIJ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 02/07 03:00 1D-3BEFIJ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02/07 22:00 1H-2J ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 02:00 2K-2L ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 06:00 1B-3EFGIJ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 03/07 21:00 2D-2G ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ1 04/07 01:00 1J-2H ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 04/07 04:30 1K-3DEIJL ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 04/07 20:00 W73-W75 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 00:00 W74-W77 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 23:00 W76-W78 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06/07 03:00 W79-W80 ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 06/07 22:00 W83-W84 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 03:00 W81-W82 ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 07/07 19:00 W86-W88 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 23:00 W85-W87 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 W89-W90 ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 W93-W94 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 W91-W92 ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1 12/07 04:00 W95-W96 ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ