Μουντιάλ 2026: Ντύθηκαν μασκότ και συνέλαβαν μεγαλέμπορο ναρκωτικών

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα απ’ το βιοτικό του επίπεδο, το μέρος που ζει, παρακολουθεί το μεγάλο ραντεβού του βασιλιά των σπορ. Στοιχείο που δίνει ευκαιρίες σε πολλούς τομείς.

Απόδειξη είναι αυτό που συνέβη στη Λίμα του Περού. Εκεί όπου η τοπική αστυνομία, εκμεταλλεύτηκε το Μουντιάλ για να προχωρήσει στη σύλληψη υπόπτου για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Με ποιο τρόπο έγινε η μυστική επιχείρηση; Μουντιαλικό!

Δύο Περουβιανοί αστυνομικοί, μεταμφιέστηκαν σε μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ειδική υπηρεσία των αρχών στη χώρα της λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσε τη σύλληψη του 48χρονου, Κάρλος Καμπρέρα. Η επιχείρηση έγινε στη διάρκεια του εναρκτήριου ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου από δύο μυστικούς πράκτορες.

«Ξέραμε πως είναι φανατικός του ποδοσφαίρου και έτσι εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Περού. «Χρειάστηκε να μεταμφιεστούν σε μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να τον προσεγγίσουν χωρίς να κινήσουν υποψίες. Έτσι τον συνέλαβαν», συμπλήρωσε.

Η επιχείρηση μασκότ του Μουντιάλ, οδήγησε στη σύλληψη του υπόπτου. Στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2.524 πακέτα υλικών επεξεργασίας κοκαΐνης, αλλά και όπλα.