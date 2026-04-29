Handball Premier: Αλλάζει έδρα η ΑΕΚ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Σε αλλαγή έδρας για τον δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό θα προχωρήσει η ΑΕΚ, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.
Ο δεύτερος τελικός μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού δεν θα πραγματοποιηθεί εν τέλει στη φυσική έδρα της Ένωσης στο «Γ. Κασιμάτης» λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο στάδιο, με επικρατέστερη επιλογή για τη φιλοξενία του αγώνα να παρουσιάζεται κλειστό γυμναστήριο Καματερού.
Η σειρά αρχίζει την Πρωτομαγιά (19:00) στο κλειστό της Ηλιούπολης, ενώ ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις (5/5), με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των αγώνων.