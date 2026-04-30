ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα ντέρμπι των playoffs

Δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών ανέφεραν το ενδεχόμενο ανταλλαγής εισιτηρίων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ενόψει των δύο προσεχών αναμετρήσεών τους σε Τούμπα και Φάληρο.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί συχνό φαινόμενο σε αγώνες μεταξύ ομάδων, ωστόσο η στάση τόσο του Υπουργείου όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένει αρνητική σε ό,τι αφορά την παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι δύο αναμετρήσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αναμένεται να διεξαχθούν αποκλειστικά με οπαδούς των γηπεδούχων ομάδων στις εξέδρες.