Ολυμπιακός: «Θέλει δανεικό τον Στρεφέτσα η Κορίνθιανς»

Τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρεται να αποκτήσει η Κορίνθιανς, με την ομάδα από τη Βραζιλία να ετοιμάζει πρόταση το καλοκαίρι.

Ο 29χρονος έχει δοθεί από τον σύλλογο του Πειραιά με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα, με την οποία έχει καταγράψει 11 συμμετοχές στη Serie A, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ο Στρεφέτσα ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της Κορίνθιανς, προτού αποχωρήσει το 2016 για την ιταλική ΣΠΑΛ. Μετά από τρεις σεζόν, πέρασε δανεισμούς σε Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε, ενώ αργότερα μεταγραφηκε στη Λέτσε και από εκεί στη Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, με τη φανέλα της οποίας έκανε εξαιρετικά πράγματα, πριν μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.