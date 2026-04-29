Ολυμπιακός: «Θέλει δανεικό τον Στρεφέτσα η Κορίνθιανς»

Για ενδιαφέρον της Κορίνθιανς για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, κάνει λόγο δημοσίευμα στη Βραζιλία.

Τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρεται να αποκτήσει η Κορίνθιανς, με την ομάδα από τη Βραζιλία να ετοιμάζει πρόταση το καλοκαίρι.

Ο 29χρονος έχει δοθεί από τον σύλλογο του Πειραιά με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα, με την οποία έχει καταγράψει 11 συμμετοχές στη Serie A, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ο Στρεφέτσα ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της Κορίνθιανς, προτού αποχωρήσει το 2016 για την ιταλική ΣΠΑΛ. Μετά από τρεις σεζόν, πέρασε δανεισμούς σε Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε, ενώ αργότερα μεταγραφηκε στη Λέτσε και από εκεί στη Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, με τη φανέλα της οποίας έκανε εξαιρετικά πράγματα, πριν μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

15:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Θέλει δανεικό τον Στρεφέτσα η Κορίνθιανς»

14:33 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Νέος Πρόεδρος ο Πανταζόπουλος, αυξάνεται το μπάτζετ την ερχόμενη σεζόν

14:22 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Το ΜΠΙΦ: Δείτε ολόκληρη την πρεμιέρα της εκπομπής των μεγάλων ανατροπών!

14:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ που αποθέωσε ολό το γήπεδο

13:50 MVP

Summer Comeback Guide: Η τελευταία ευκαιρία πριν βγεις στην παραλία

13:50 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

13:36 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του ντέρμπι με Ολυμπιακό

13:05 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Μνηστήρας από NBA ενδιαφέρεται για Μπόνγκα»

12:56 EUROLEAGUE

Ανάλυση: Πως ο Παναθηναϊκός «έκοψε» τον ρυθμό της Βαλένθια

12:55 EUROLEAGUE

EuroLeague: Διέγραψε τη δημοσίευση με την τάπα του Μπαντιό στο Ναν

12:43 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Σορτς στο Onsports: «Με τον Γιαννακόπουλο δίπλα σου θες να παίξεις πιο σκληρά, να δώσεις τα πάντα»

12:37 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Sold out ο τρίτος τελικός με τον ΠΑΟΚ για τη Volley League

