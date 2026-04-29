· Άρης

Άρης: Πρόβλημα με Μεντίλ

Πρόβλημα προέκυψε στο στρατόπεδο του Άρη,  με τον Χάμζα Μεντίλ να αποκομίζει τράβηγμα στη γάμπα, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναλυτικά η ενημέρωση των «κιτρινόμαυρων»:

«Με τον Χαμζά Μεντίλ να ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας (τράβηγμα στη γάμπα) ολοκληρώθηκε το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας μας ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (03/05, 17:00).

Η προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησε με ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ είναι προγραμματισμένη για το πρωί».

COMMENTS
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας