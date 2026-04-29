Άρης: Πρόβλημα με Μεντίλ

Αναλυτικά η ενημέρωση των «κιτρινόμαυρων»:

«Με τον Χαμζά Μεντίλ να ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας (τράβηγμα στη γάμπα) ολοκληρώθηκε το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας μας ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (03/05, 17:00).

Η προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησε με ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ είναι προγραμματισμένη για το πρωί».