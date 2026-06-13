Παπανικολάου: «Θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κώστας Παπανικολάου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η φετινή διαδρομή της ομάδας ήταν γεμάτη προκλήσεις, αλλά και στιγμές που δικαίωσαν την προσπάθεια όλων.

Παράλληλα, αναγνώρισε την αξία του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας πως οι τελικοί ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Όσον αφορά το μέλλον του, ο Παπανικολάου άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η επιθυμία του παραμένει να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε

Για το κλείσιμο της σεζόν: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια, με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε καίριες στιγμές το καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα πράγματα που γέρνουν τη ζυγαριά από την πλευρά μας.

Φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς, έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό, σε όλους αυτούς».

Για το συμβόλαιό του: «Δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά».