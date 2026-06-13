· Ολυμπιακός

Παπανικολάου: «Θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα»

Την επιθυμία του να συνεχίσει στον Ολυμπιακό εξέφρασε  ο Κώστας Παπανικολάου.

Παπανικολάου: «Θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κώστας Παπανικολάου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η φετινή διαδρομή της ομάδας ήταν γεμάτη προκλήσεις, αλλά και στιγμές που δικαίωσαν την προσπάθεια όλων.

Παράλληλα, αναγνώρισε την αξία του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας πως οι τελικοί ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Όσον αφορά το μέλλον του, ο Παπανικολάου άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η επιθυμία του παραμένει να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε

Για το κλείσιμο της σεζόν: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια, με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε καίριες στιγμές το καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα πράγματα που γέρνουν τη ζυγαριά από την πλευρά μας.

Φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς, έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό, σε όλους αυτούς».

Για το συμβόλαιό του: «Δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:26 ΣΠΟΡ

Δύσκολη πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

23:17 GREEK BASKET LEAGUE

Θύρα 13: «Πρωταθλητές στο γήπεδο εμείς»

23:10 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

22:52 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πόσα χρήματα παίρνουν οι παίκτες των ΗΠΑ που παίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

22:44 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπολό βάζει μπροστά τους Ελβετούς από την άσπρη βούλα

22:20 EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Τζεκίρι

22:15 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας»

21:52 ONSPORTS

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: 96-34 οι βολές στο ΣΕΦ από τους διαιτητές της ΕΟΚ

21:45 MUNDIAL

LIVE: Κατάρ - Ελβετία

21:39 MUNDIAL

Κατάρ - Ελβετία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

21:38 GREEK BASKET LEAGUE

Παπανικολάου: «Θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα»

21:23 GREEK BASKET LEAGUE

Φουρνιέ: «Σπουδαία χρονιά για όλους, θα ταξιδέψω στα νησιά και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας