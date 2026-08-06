Ελουστόντο: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ομάδα μας μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω»

Ο Αρίτζ Ελουστόντο εμφανίστηκε αισιόδοξος μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, τονίζοντας πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη ρεβάνς και να διεκδικήσει την πρόκριση.

Ελουστόντο: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ομάδα μας μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω»
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Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Αρίτζ Ελουστόντο υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να τα παρατήσει μετά το 0-1 της Τούμπας και πως άπαντες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη ρεβάνς του Βελγίου, προκειμένου να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του:

«Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που περιμέναμε, δεχθήκαμε το γκολ στα πρώτα λεπτά, προσπαθήσαμε πολύ να ισοφαρίσουμε όμως δεν ήρθε. Είμαστε στεναχωρημένοι γι αυτό, αλλά έχουμε ακόμη ένα ημίχρονο την άλλη εβδομάδα, αυτό στο Βέλγιο, οπότε θα τα δώσουμε όλα για να ανατρέψουμε την κατάσταση.

Θα πάμε να καταθέσουμε τα πάντα εκεί, παρότι σήμερα δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ομάδα μας μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω».

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