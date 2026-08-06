Europa League: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου

Η Άντερλεχτ έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ και αποκτώντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Βέλγιο. Εντυπωσιακή ήταν τόσο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία επικράτησε με 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης (ο νικητής αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στα Playoffs της διοργάνωσης), όσο και η Μπενφίκα, η οποία επικράτησε 6-1 της Χαρτς, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει και σήμερα τον δρόμο για τα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Η Μπεσίκτας πήρε επίσης σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Χράντετς Κράλοβε (ο ηττημένος κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στα Playoffs του Conference League, σε περίπτωση που οι «πράσινοι» περάσουν από την ΤΣΣΚΑ 1948).

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Κουόπιο (Φινλανδία) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-1

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 0-3

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 0-1

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Κλακσβίκ (Νήσοι Φερόες) 1-0

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) – Ομόνοια (Κύπρος) 1-1

Σάλζμπουργκ (Αυστρία) – Πάφος (Κύπρος) 1-0

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Άντερλεχτ (Βέλγιο) 0-1

Τουν (Ελβετία) – Βίκινγκουρ (Ισλανδία) 3-0

Μπενφίκα (Πορτογαλία) – Χαρτς (Σκωτία) 6-1