Europa League: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου

Η Άντερλεχτ έφυγε με τη νίκη από την Τούμπα, ενώ ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Μπεσίκτας και Γιαγκελόνια πήραν σημαντικά αποτελέσματα στα πρώτα παιχνίδια των ζευγαριών τους. Άνετη νίκη της Μπενφίκα επί της Χαρτς, με τον Παυλίδη να σκοράρει ξανά.

Europa League: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου
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Η Άντερλεχτ έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ και αποκτώντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Βέλγιο. Εντυπωσιακή ήταν τόσο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία επικράτησε με 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης (ο νικητής αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στα Playoffs της διοργάνωσης), όσο και η Μπενφίκα, η οποία επικράτησε 6-1 της Χαρτς, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει και σήμερα τον δρόμο για τα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Η Μπεσίκτας πήρε επίσης σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Χράντετς Κράλοβε (ο ηττημένος κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στα Playoffs του Conference League, σε περίπτωση που οι «πράσινοι» περάσουν από την ΤΣΣΚΑ 1948).

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Κουόπιο (Φινλανδία) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-1

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 0-3

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 0-1

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Κλακσβίκ (Νήσοι Φερόες) 1-0

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) – Ομόνοια (Κύπρος) 1-1

Σάλζμπουργκ (Αυστρία) – Πάφος (Κύπρος) 1-0

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Άντερλεχτ (Βέλγιο) 0-1

Τουν (Ελβετία) – Βίκινγκουρ (Ισλανδία) 3-0

Μπενφίκα (Πορτογαλία) – Χαρτς (Σκωτία) 6-1

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