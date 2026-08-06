«Ο Σμάιλαγκιτς συμφώνησε με την Γαλατασαράι»

Ο Σμάιλαγκιτς αναμένεται να αφήσει την Ιταλία και τη Βίρτους Μπολόνια, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Γαλατασαράι.

Ο 25χρονος Σέρβος φόργουορντ-σέντερ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί για τέσσερις σεζόν στη διοργάνωση με τις Ζαλγκίρις Κάουνας, Παρτίζαν και Βίρτους Μπολόνια.

Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας, μέτρησε κατά μέσο όρο 6,6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ. Το όνομά του είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με πιθανή επιστροφή στην Παρτίζαν, ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πρόταση της Γαλατασαράι ήταν εκείνη που τον έπεισε να μετακομίσει στην Τουρκία.

Η Γαλατασαράι, η οποία θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στο Basketball Champions League, προσθέτει έτσι ακόμη μία σημαντική μονάδα στο ρόστερ της.