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«Διπλό» της Μπεσίκτας και η Χράντετς... βλέπει Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός καλείται πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς της Σόφιας και εφόσον προκριθεί στα Playoffs του Conference League, πιθανότατα θα βρει απέναντί του τη Χράντετς Κράλοβε.

«Διπλό» της Μπεσίκτας και η Χράντετς... βλέπει Παναθηναϊκό
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Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία την προσεχή Τρίτη, έχοντας ως στόχο την πρόκριση μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ. Εφόσον καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, πιθανότατα θα βρουν στον δρόμο τους τη Χράντετς Κράλοβε.

Η τσεχική ομάδα ηττήθηκε με 1-0 από την Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 70ό λεπτό.

Ο Ουατάρα αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε έξι λεπτά, από το 65’ έως το 71’, αφήνοντας την Μπεσίκτας με δέκα παίκτες. Ωστόσο, οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Κιλισόι να διαμορφώνει το τελικό 1-0 στο 80ό λεπτό.

Η ρεβάνς του συγκεκριμένου ζευγαριού θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού, εφόσον το «τριφύλλι» ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή του στη Σόφια.

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