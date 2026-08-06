ΝΒΑ: Οι Σανς έδωσαν τριετή επέκταση συμβολαίου στον Ντίλον Μπρουκς έναντι 73 εκατ. δολαρίων

Ο Μπρουκς δήλωσε στην Arizona Republic: «Ο "κακός" ήρθε για να μείνει. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι το πρωτάθλημα».

Με τη νέα συμφωνία, ο 30χρονος φόργουορντ θα παραμείνει στους Σανς έως το τέλος της σεζόν 2029-30.

Ο Μπρουκς είχε μέσο όρο καριέρας 20,2 πόντους ανά αγώνα τη σεζόν 2025-26, στην πρώτη του χρονιά μετά την απόκτησή του από το Φοίνιξ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έστειλε τον Κέβιν Ντουράντ στους Χιούστον Ρόκετς.

Σε 56 αγώνες (όλους ως βασικός) με τους Σανς, είχε επίσης κατά μέσο όρο 3,6 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1,0 κλέψιμο. Στα playoffs σημείωσε κατά μέσο όρο 26 πόντους και έξι ριμπάουντ, καθώς το Φοίνιξ αποκλείστηκε με «σκούπα» (4-0) από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στον πρώτο γύρο.

Γνωστός για την άμυνά του αλλά και για το ότι εκνευρίζει τους αντιπάλους του μέσα στο παρκέ, ο Μπρουκς έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό έξι φορές στην καριέρα του στο NBA, σύμφωνα με το Basketball-Reference.com.

Επιλεγμένος στον δεύτερο γύρο του ντραφτ του 2017 από τους Μέμφις Γκρίζλις, ο Μπρουκς αγωνίστηκε έξι σεζόν στο Μέμφις πριν παραχωρηθεί στους Χιούστον Ρόκετς τον Ιούλιο του 2023. Έμεινε δύο σεζόν στο Χιούστον.

Σε 548 αγώνες στο NBA, ο Μπρουκς έχει μέσο όρο 14,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 2,0 ασίστ και 0,9 κλεψίματα ανά παιχνίδι.