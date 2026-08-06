Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς στις Βρυξέλλες

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ στην Τούμπα, ενώ παρά το πέναλτι που κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να το μετατρέψει σε γκολ.

Πλέον, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς του Βελγίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (13/08) στις 20:30.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αναζητήσει τη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το OPEN TV.