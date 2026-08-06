Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς στις Βρυξέλλες
Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το 0-1 της Τούμπας απέναντι στην Άντερλεχτ και να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Europa League στη ρεβάνς των Βρυξελλών.
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ στην Τούμπα, ενώ παρά το πέναλτι που κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να το μετατρέψει σε γκολ.
Πλέον, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς του Βελγίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (13/08) στις 20:30.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αναζητήσει τη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το OPEN TV.