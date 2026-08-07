· Παναθηναϊκός

Ο… σοκαριστικός Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις διακοπές του (Photos)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, απόλαυσε τον ελληνικό ήλιο και… προειδοποίησε τους αντιπάλους του για το τι ακολουθεί. 

Ο… σοκαριστικός Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις διακοπές του (Photos)
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Τα εργομετρικά τεστ του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ήταν εξαιρετικά. Ο Γάλλος που άφησε το ΝΒΑ υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα είναι… πυρηνικό όπλο στα χέρια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Σκορπώντας τρόμο στη γραμμή ψηλών κάθε αντιπάλου.

Πέρα απ’ τα εργομετρικά, καμιά φορά αρκεί μια φωτογραφία για να κάνει τους πάντες να καταλάβουν τι θα ακολουθήσει. Ο Γιαμπουσέλε πόσταρε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές του, κυρίως από την επίσκεψή του στη Μύκονο (εκεί είχε παρέα και τον Λεσόρ, αλλά και τον Φρανσίσκο για κάποιες μέρες).

Σε μία απ’ τις φωτογραφίες, είναι εμφανές το πόσο έχει δουλέψει το σώμα του, αλλά και η φυσική του δύναμη που τον κάνει να ξεχωρίζει στους αγωνιστικούς χώρους.

https://www.instagram.com/p/Dbtg4tOCFcI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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