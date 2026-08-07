Conference League: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου

Η Τρόμσο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και διέλυσε με 5-0 την Κλουζ στη Ρουμανία, ενώ η Τβέντε ήταν καταιγιστική απέναντι στην DAC 1904, επικρατώντας με το εμφατικό 6-0. Μεγάλο «διπλό» πήρε και η Ραπίντ Βιέννης, η οποία πέρασε με 4-1 από την έδρα της Πάιντε. Η Χάιντουκ Σπλιτ επικράτησε 5-2 της Ζαλγκίρις στη Λιθουανία, ενώ ο Άγιαξ νίκησε 3-1 τη Σέλμπουρν.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) – Βαντούζ (Λίχτενσταϊν) 2-1

Νόα (Αρμενία) – Σιόν (Ελβετία) 2-2

Γιάμπλονετς (Τσεχία) – RFS (Λετονία) 2-0

Ελσίνκι (Φινλανδία) – Μάδεργουελ (Σκωτία) 1-1

Πάιντε (Εσθονία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 1-4

Κλουζ (Ρουμανία) – Τρόμσο (Νορβηγία) 0-5

Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 0-3

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-0

Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 2-5

Γκέτεμποργκ (Σουηδία) – Γκεντ (Βέλγιο) 0-1

Ίντερ Ντε Εσκάλδες (Ανδόρρα) – Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 2-0

Ρακόφ (Πολωνία) – Χάμαρμπι (Σουηδία) 0-0

Ρίγα (Λετονία) – Γκιόρ (Ουγγαρία) 1-0

Σέριφ (Μολδαβία) – Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 1-3

Μπεϊταρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 1-2

Άγιαξ (Ολλανδία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 3-1

Τβέντε (Ολλανδία) – DAC 1904 (Σλοβακία) 6-0

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Κατοβίτσε (Πολωνία) 2-0

Λουγκάνο (Ελβετία) – Ρούναβικ (Νήσοι Φερόες) 2-0

Μπόρατς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) – Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) 1-0

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία) 1-0

Βάλουρ (Ισλανδία) – Νόρτζελαντ (Δανία) 0-2

Μποέμιανς (Ιρλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-2

Ριέκα (Κροατία) – Ίλβες (Φινλανδία) 1-0

Παρτιζάν (Σερβία) – Τομπόλ (Καζακστάν) 3-0

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Σκεντίγια (Σκόπια) 2-1

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) – Ντρίτα (Κόσοβο) 1-4