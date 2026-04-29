Πουέρτο για Game 2: «Δεν νιώθαμε άνετα, ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να κερδίσει τη EuroLeague»

Σε δηλώσεις του πριν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague, ο Χοσέπ Πουέρτο παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας πως η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι φτιαγμένη για να σηκώσει το τρόπαιο καθώς και για τα λάθη που έκανε η ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού:

Για το βασικό πρόβλημα της Βαλένθια στο Game 1: «Νομίζω δεν βρήκαμε τον ρυθμό μας. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το παιχνίδι που κάναμε εναντίον τους εδώ στην regular season. Έτσι θέλουμε να παίζουμε. Έκαναν καλή δουλειά για να μας αναγκάσουν να μην παίξουμε έτσι. Αυτό είναι το κλειδί για αύριο. Να βρούμε τον ρυθμό μας».

Για το αν έπαιξε ρόλο η εμπειρία: «Όχι. Όπως είπα πριν, δεν νιώθαμε άνετα και χάσαμε με έναν πόντο. Αυτό τα λέει όλα».

Για το αν το άσχημο ποσοστό στο τρίποντο οφείλεται σε μία κακή βραδιά ή στην άμυνα του Παναθηναϊκού: «Μία μείξη. Αρχίσαμε άσχημα και αυτό ειδικά στο πρώτο ματς στα play-offs δημιουργεί άγχος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος και ο δεύτερος είναι η άμυνα του Παναθηναϊκού. Είναι φανερό ποια σουτ θέλουν να πάρουμε και ποια δεν θέλουν να πάρουμε. Μία μείξη».

Για το αν περίμεναν αυτή την εμφάνιση του Παναθηναϊκού: «Ναι, φυσικά. Περιμέναμε μία δύσκολη σειρά πριν από χθες. Βασικά, ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε για να κερδίσει την Euroleague. Φυσικά περιμέναμε να παίξουν σκληρά και περιμένουμε το ίδιο και αύριο».