Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν σήμερα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Μέσω ανακοίνωσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την ημέρα και την ώρα που θα διατεθούν στο κοινό τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα play-offs της Super League.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:

H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον αγώνα της 5ης Αγωνιστικής της Super League Playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 13/05 και ώρα 19:30, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet από την Τετάρτη 29/04 από τις 16:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.