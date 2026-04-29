Ηρακλής: Νέος Πρόεδρος ο Πανταζόπουλος, αυξάνεται το μπάτζετ την ερχόμενη σεζόν

Νέος Πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώθηκε Γιώργος Πανταζόπουλος, με τον 53χρονο να αναλαμβάνει επίσης χρέη διευθύνοντα συμβούλου.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην αποπληρωμή των χρεών της ΚΑΕ ύψους 320 χιλιάδων ευρώ, καθώς και στην αύξηση του μπάτζετ, με την ομάδα να έχει τη διάθεση να αγωνιστεί σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA από τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη τύπου:

Ο Μάκης Κυριζίδης πρόεδρος Ερασιτέχνη του Ηρακλή ανέφερε:

«Κάναμε μια συνάντηση και λάβαμε σημαντικές αποφάσεις για τη διοικητική αναδιάρθρωση και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει πλέον ο Γιώργος Πανταζόπουλος. Ευχαριστούμε τον Τάσο Δίγκα, ο οποίος παραμένει ενεργό μέλος του ΔΣ και μέτοχος και κοντά στην οικογένεια του Ηρακλή».

Ενώ ο Παύλος Τσακίρης, αντιπρόεδρος ΚΑΕ Ηρακλής, με τη σειρά του προσέθεσε:

«Αποπληρώσαμε το σύνολο των χρεών της ΚΑΕ ύψους 320 χιλ. ευρώ Είμαστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Κάναμε μια επένδυση 450 χιλ ευρώ στο γήπεδο.

Ευχαριστούμε τον κόσμο για την στήριξη όλη την χρονιά, τα παιδιά στα γραφεία της ΚΑΕ. Πετύχαμε σχεδόν όλους τους αγωνιστικούς μας στόχους και προχωράμε στην επόμενη ημέρα. Στους επόμενους μήνες μπορεί να ανοίξει το σχήμα της πολυμετοχικότητας».

Ο Γιώργος Πανταζόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΚΑΕ στην τοποθέτησή του σχολίασε μεταξύ άλλων:

«Η διοίκηση μου δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη, με τιμάει και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Η συμφωνία με τον Λούκιτς έκλεισε σε πέντε λεπτά. Για το τελευταίο δίμηνο με την κακή εικόνα, τα λάθη βαραίνουν πρώτα εμένα. Στόχος μας τη νέα σεζόν είναι να παίξουμε στην Ευρώπη. Η ομάδα θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ πάντα σε όρια ασφαλείας. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει και έχουμε αποφασίσει πως θα προχωρήσουμε. Μίνιμουμ στόχος τα πλέι οφ και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ταβάνι. Εγώ νιώθω κομμάτι της ομάδας. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πλάνο που εξελίσσεται από το περσινό καλοκαίρι. Στο αγωνιστικό όλες οι αποφάσεις θα περνούν από εμένα και τον προπονητή. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποια παιδιά από πέρσι, αλλά πιθανότατα το νέο ρόστερ θα είναι διαφορετικό κατά 80%. Ευχαριστώ όλους τους παίκτες και το σταφ που ήταν φέτος στην ομάδα. Θέλουμε να είναι υπερήφανος ο κόσμος.

Για την Ευρώπη: Βάσει θέσης δεν υπάρχει εγγυημένη θέση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα αρχίσουμε συζητήσεις με τη FIBA. Εμείς δηλώνουμε ότι θέλουμε να είμαστε σε διοργάνωση της FIBA. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Δεν αποκλείουμε και το ENBL.

Για την αποχώρηση του Φόρμαν: Οι συνθήκες της καθημερινότητας έδειχναν ότι η ομάδα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα και χωρίς αυτόν. Η ομάδα είχε αποφασίσει να μην τον πουλήσει για να μη χαλάσει η χημεία, χάνοντας και σημαντικά ποσά. Είχαμε συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Περάντες, αλλά την τελευταία στιγμή τον κράτησε το Μαρούσι.

Για τους παίκτες και το μπάτζετ: Ο Σίλας έχει συμβόλαιο, θέλουμε να παραμείνει. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και με άλλους παίκτες. Για το μπάτζετ τα νούμερα δεν παίζουν ρόλο και δε αναφερθούμε περαιτέρω. Ο προϋπολογισμός θα είναι καθορισμένος στα μέσα Αυγούστου.

Τέλος, ο Χρήστος Γκούλιος μέλος του ΔΣ υπογράμμισε:

«Να ενισχύσουμε την πολυμετοχικότητά μας και το τμήμα μάρκετινγκ. Θα γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στο γήπεδο. Είμαστε οπαδοί του Ηρακλή και όχι επαγγελματίες παράγοντες. Όλοι ελπίζουμε να έρθει μια πρόταση που θα εξασφαλίσει το ένδοξο παρελθόν του Ηρακλή και τότε εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα συμφωνήσουν και θα βοηθήσουν. Ο κ. Δίγκας πρόσφερε ατομικά πολλά, δε θα υπάρχει θέμα στην επόμενη μέρα του Ηρακλή».