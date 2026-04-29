ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Το πρόγραμμα της Τρίτης (29/04) στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε δυναμικό ξεκίνημα με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες δούλεψαν σε rondo, ασκήσεις κατοχής και παιχνίδι με τέσσερις εστίες υψηλής έντασης.

Στο ιατρικό δελτίο δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις, καθώς εκτός προπονήσεων παραμένουν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» θα συνεχιστεί την Πέμπτη (30/04) με νέα προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας στις 11:00.