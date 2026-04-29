ΠΑΟΚ: Προπόνηση επί Ισπανικού «εδάφους» πριν τη μάχη με τη Μπιλμπάο
Την τελευταία του προπόνηση στη «Bilbao Arena» πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσει τους «Βάσκους» για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup (29/4, 21:00).
Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στη Μπιλμπάο με πρωινό ξεμούδιασμα στη «Bilbao Arena».
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει να υπερασπιστεί το +6 από το πρώτο παιχνίδι, θέλοντας να φέρει την κούπα πίσω στη Θεσσαλονίκη και να γράψει ιστορία.