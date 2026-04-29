Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ: Η μεγαλύτερη πρόκληση! Για την κούπα στη Χώρα των Βάσκων

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (21:00, ΕΡΤ2), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει το προβάδισμα μετά τη νίκη του 79-73 στο πρώτο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα καλείται είτε να φύγει με δεύτερο θετικό αποτέλεσμα, είτε να διατηρήσει τη διαφορά που απέκτησε, ώστε να πανηγυρίσει την επιστροφή της στην κορυφή.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς οι Βάσκοι παρουσιάζονται ιδιαίτερα δυνατοί στην έδρα τους. Η Μπιλμπάο έχει υποστεί ελάχιστες εντός έδρας ήττες τη φετινή σεζόν, ενώ στο Europe Cup έχει χάσει μόνο μία φορά, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, η έδρα της αποτελεί σημείο αναφοράς, ανεβάζοντας τον βαθμό δυσκολίας για κάθε αντίπαλο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι γηπεδούχοι διακρίνονται για το επιθετικό τους παιχνίδι και τον γρήγορο ρυθμό, στοιχεία που τους καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνους. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να ελέγξει το τέμπο, να περιορίσει τα ξεσπάσματα της Μπιλμπάο και να αξιοποιήσει την αυτοπεποίθηση που του έδωσε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκο έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς ενδεχόμενη κατάκτηση θα σημάνει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου, μετά τις επιτυχίες του 1991 και του 1994, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία στιγμή στο παλμαρέ του.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, μοναδική απουσία για τον ΠΑΟΚ είναι ο Νίκος Χουγκάζ, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθούν και περίπου 500 φίλοι της, που αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο Μπιλμπάο.